Eine 26-Jährige stellte ihren silbernen VW Polo am Dienstagabend im Silberhofweg ab. Am Mittwochabend stellte sie fest, dass die Stoßstange, das Rücklicht und der Kotflügel hinten links beschädigt worden waren. Ein Unbekannter war offensichtlich von hinten an den geparkten Pkw gefahren. Von dem flüchtigen Fahrzeug konnte grüner Fremdlack gesichert werden. Sachschaden: 1500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion,Tel.: 09741/6060. pol