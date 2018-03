"Grüner Engel" für Susanne Mindt

Aus Anlass des "Europäischen Jahres der Freiwilligentätigkeit 2011" wurde in München jetzt erstmalig die Auszeichnung "Grüner Engel " vergeben - bestehend aus einer Urkunde und einer Ehrennadel. Ausgezeichnet werden damit vorbildliche Leistungen und langjähriges, nachhaltiges, ehrenamtliches Engagement im Umweltbereich. Die Auszeichnung wurde von Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz überreicht. Geehrt wurde unter anderem auch Susanne Mindt aus Bischberg, Gründungsmitglied der Ortsgruppe Bischberg des Bundes Naturschutz und seit dem Jahr 1984 auch Mitglied des Vorstandes.

Neben der Gründung einer BN-Kindergruppe in Bamberg und in Bischberg war Susanne Mindt maßgeblich am Aufbau der Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring beteiligt, hieß es in der Laudatio. Auf ihre Initiative hin wurden in dessen Veranstaltungen Umweltthemen für Kinder eingebracht. Sie war ständig bemüht, kindgerechte Aktionen zu Natur- und Umweltthemen ins Leben zu rufen. So veranstaltete sie 1999 bis 2012 im Kindergarten Bischberg die "Wassertage", bei denen Kinder spielerisch an die Themen Gewässerqualität und Wasserschutz herangeführt werden. red