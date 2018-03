Grüne wollen mehr Informationen zur Luft

Die Messstation, die das Bayerische Landesamt für Umwelt in Coburg betreibt, liefert zahlreiche Daten zur Lufthygiene. Veröffentlicht werden derzeit aber lediglich die Werte für Kohlenmonoxid - und das ist "vollkommen unzureichend", findet die Stadtratsfraktion der Grünen. In einem Antrag wird deshalb gefordert, dass Oberbürgermeister Norbert Tessmer (SPD) Sorge tragen möge, dass die aktuellen Immissionsmessungswerte der Messstation für die Stadt Coburg dauerhaft geprüft und veröffentlicht werden. "Gerade jetzt, wo absolute Unsicherheit über die bestehenden Luftschadstoffe besteht, hier insbesondere die Stickstoffoxidwerte (NOx, Dieselaffäre), müssen diese auch in Coburg gemessen und bekanntgemacht werden", heißt es in der Antragsbegründung. ct