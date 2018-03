Grüne wollen Kopiergeld senken

Um den Haushalt der Stadt zu konsolidieren, wurde vor zwei Jahren unter anderem die Prüfung der zu erhebenden Beiträge und Gebühren angeregt. Dies geschah auch beim Kopiergeld, das jeder Schüler einer Coburger Schule zu entrichten hat - "es wurde massiv erhöht", wie Martina Benzel-Weyh erinnert. An Grund- und Mittelschulen stieg der Betrag jeweils von 3 auf 10 Euro, an Realschulen, Gymnasien sowie Wirtschaftsschule, FOS und BOS von 6 auf 10 Euro, und an den Berufsschulen von 4,50 auf 10 Euro. Nun hat Martina Benzel-Weyh einen Antrag gestellt, wonach ab 2018/19 wieder die alten Kopiergeld-Beiträge gelten sollen. Ihre Begründung: "Wenn man nun bedenkt, dass die Höhe der Gewerbesteuereinnahmen für die Stadt Coburg weiterhin sehr günstig ausfällt, ist es selbstverständlich, dass das Kopiergeld für das kommende Schuljahr 2018/19 wieder gesenkt wird, zumal die letztjährige Erhöhung (in den Grund- und Mittelschulen um etwa 233 Prozent) ohnehin nur schwer vermittelbar war." Und die Grünen-Stadträtin schreibt weiter: "So sind wir es als Bildungsregion Coburg beziehungsweise Schulstadt Coburg unseren Schülerinnen und Schülern und deren Eltern schuldig, das Kopiergeld wieder nach unten zu korrigieren. Die erneute Staffelung nach Schulart stellt in der Coburger Bevölkerung kein Problem dar, da diese als Tradition anerkannt war und ist." ct