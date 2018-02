Grüne nominierten Kandidaten für die Wahlen im Herbst

In Alsleben in der Gemeinde Trappstadt im Kreis Rhön-Grabfeld hielten die Grünen der zwei Kreisverbände Haßberge und Rhön-Grabfeld ihre Nominierungsversammlung ab und wählten die Direkt- und die Listenkandidaten im Stimmkreis 604 für die Landtagswahl und die Bezirkstagswahl im Oktober.

Der Stimmkreis besteht aus dem kompletten Landkreis Haßberge und einem großen Teil des Landkreises Rhön-Grabfeld. Das Direktmandat des Stimmkreises für den Landtag hat aktuell der CSU-Politiker Steffen Vogel aus Theres. Er gilt auch als Favorit für den Stimmkreis bei der Wahl im Oktober.

Zur Grünen-Direktkandidatin für den Landtag wählten die anwesenden Wahlberechtigten Birgit Reder-Zirkelbach, die in Untereßfeld geboren wurde und in Kleineibstadt wohnt. Nach einer Ausbildung zur Ingenieurassistentin studierte sie in Erlangen Psychologie und heiratete einen Biobauern aus Kleineibstadt. Momentan arbeitet sie stundenweise in der Heilpädagogischen Tagungsstätte in Eyershausen. Sie setzt sich besonders für den ländlichen Raum und auf dem Bildungssektor für mehr pädagogische Hilfskräfte in den Schulen ein und wehrt sich gegen die Zwangsdigitalisierung, zum Beispiel durch digitale Wasserzähler mit Funkfunktion. Man dürfe die Senioren nicht abhängen, wer keinen Computer besitze und nicht mobil sei, brauche Unterstützung, sagte die Gemeinde- und Kreisrätin. Sie will die Zeit bis Oktober nutzen und sich durch Veranstaltungen im Nachbarlandkreis Haßberge bekannt machen.

Zum Listenkandidaten für die Landtagswahl wurde Oliver Eckardt aus Alsleben berufen. Er hat nach dem Abitur am Gymnasium Bad Königshofen ein duales Studium zum Finanzwirt abgeschlossen und ist derzeit als Steuerinspektor beim Finanzamt Coburg tätig.

Direktkandidatin für den Bezirkstag ist Klara May aus Junkershausen, die seit 2014 aktives Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen ist. Die gelernte Arzthelferin hat 1982 in einen Bauernhof in Junkershausen eingeheiratet und ihn mit Ehemann Dietmar 1989 zu einem "Naturland-Hof" umgestellt. Sie sieht ihre Schwerpunkte bei der Unterstützung nachhaltig wirtschaftender Unternehmen, dem Erhalt der Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems und der Wertschätzung guter Lebensmittel und der Arbeit der Biobauern, wie sie sagte.

Zum Listenkandidaten für den Bezirkstag wurde Peter Werner gewählt. Er wohnt in der Gemeinde Knetzgau und ist Fachinformatiker. Er will sich für die Förderung der ländlichen Region einsetzen, den öffentlichen Personennahverkehr und die Nahversorgung sowie die Pflege verbessern.

Joschua Wolf (Bundorf) stellte sich und seine Pläne vor. Mit einigen Gleichgesinnten will er am 3. Februar in Maßbach die "Grüne Jugend Main-Saale" gründen für alle Mitstreiter unter 28 Jahren aus den Kreisen Bad Kissingen, Haßberge und Rhön-Grabfeld, um dem politischen Desinteresse Jugendlicher entgegenzuwirken. Das begrüßen Reder-Zirkelbach und das Vorstandsmitglied der Grünen Haßberge, Matthias Lewin. Sie sagten ihre Unterstützung zu. vo