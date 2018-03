Grüne für mehr Frauen

Am 8. November 2018 feiert das Frauenwahlrecht in Bayern seinen 100. Geburtstag. Seitdem sind Frauen in den Wahlkabinen gleichberechtigt. Eine echte Gleichstellung in den Parlamenten wurde jedoch nicht erreicht. Die Grünen im Bayerischen Landtag fordern in ihrem Entwurf für ein Paritégesetz verstärkte Anstrengungen, den Frauenanteil in den Parlamenten entsprechend ihrem Anteil in der Bevölkerung auf 50 Prozent zu heben. Im Jubiläumsjahr - dem "Frauenwahljahr 2018" - haben sie eine mobile Roadshow konzipiert, die über Historie, Hintergründe und Ziele von Frauen in der Politik aufklärt und im März durch ganz Bayern tourt. Motto: "Die Hälfte der Macht den Frauen!" Am morgigen Freitag macht die Roadshow von 16 bis 18 Uhr Halt auf dem Maxplatz. Mit dabei sein werden Ursula Sowa, Oberfrankens Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, und Ulrike Gote, Vizepräsidentin des Bayerischen Landtags. Ein Film informiert über das Frauenwahlrecht. Am Selfie-Point, einem Rednerpult vor der Kulisse des Landtags-Präsidiums, können sich Passanten als Redner in einer Landtagsdebatte fotografieren und mit einem entsprechenden Hashtag #Frauenwahljahr2018 auch online präsentieren, teilen die Grünen mit. red