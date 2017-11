Gründungstag von Kloster Banz

Aus Anlass des Gründungstags von Kloster Banz, der von den Mönchen immer am Martinstag gefeiert worden ist, finden in der Stiftskirche am heutigen Samstag folgende Gottesdienste statt: Vesper um 18.15 Uhr im Mönchschor, anschließend um 19 Uhr Festgottesdienst als Sonntagsvorabendmesse in der Stiftkirche. Wegen des Gottesdienstes in Banz entfällt in Altenbanz die sonntäglich Vorabendmesse. red