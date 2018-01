"Grün-Weiß" und FCK erfolgreich

Die JFG Oberes Rodachtal führte in der Nordwaldhalle zwei Hallenturniere durch. Zunächst spielten die D-Junioren mit acht Teams und später die C-Junioren mit sechs Mannschaften. Gespielt wurde bei einer Dauer von je zehn Minuten nach den Futsal-Regeln.

Die Organisation lag in den Händen von Steffen Beyer und Albert Böhm. Vorsitzender Roland Schmidt war für die Moderation zuständig.



D-Junioren

Gruppe A: JFG Oberes Rodachtal I - JFG Steinachtal 7:0, JFG GW Frankenwald - SpVgg Bayern Hof 3:1, Oberes Rodach I - GW Frankenwald 2:1, Hof - Steinachtal 5:0, Ob. Rodachtal I - Hof 1:0, GW Frankenwald - Steinachtal 5:0.

Gruppe B: JFG Oberes Rodachtal II - JFG Höllental 0:1, TSV Steinberg - TuS Schauenstein 1:1, Oberes Rodachtal II - Steinberg 1:0, Höllental - Schauenstein 1:1, Ob. Rodachtal II - Schauenstein 2:0, Höllental - Steinberg 1:1.

Das Spiel um Platz 7 gewann TuS Schauenstein mit 3:2 gegen die JFG Steinachtal. Platz 5 belegte die SpVgg Bayern Hof nach einen 4:1-Sieg gegen den TSV Steinberg. Im ersten Halbfinale gewann die JFG Oberes Rodachtal I gegen die JFG Höllental mit 2:0. Im zweiten Halbfinale kam die JFG Oberes Rodachtal II mit 0:8 gegen Grün-Weiß Frankenwald unter die Räder.

Im Spiel um Platz 3 war man aber wieder auf der Höhe und gewann mit 4:3 gegen die JFG Höllental. Im Endspiel setzte sich die JFG GW Frankenwald, vielleicht um ein Tor zu hoch, gegen die JFG Oberes Rodachtal I mit 3:0 und konnte sich damit den Turniersieg sichern.



C-Junioren

Die sechs Teams spielten in einer Gruppe gegeneinander. Ergebnisse: DJK-SV Neufang - JFG Oberes Rodachtal 0:1, FC Mitwitz - FSV Naila 1:1, FC Kronach - TSV Neukenroth 2:0, Neufang - Mitwitz 2:1, Kronach - JFG Oberes Rodachtal 4:0, Naila - Neukenroth 2:1, Kronach - Neufang 1:1 JFG Ob. Rodachtal - Naila 1:1, Neukenroth - Mitwitz 1:2, Neufang - Naila 2:2, Neukenroth - JFG Ob. Rodachtal 2:1, Kronach - Mitwitz 6:0, Neukenroth - Neufang 0:0, JFG Ob. Rodachtal - Mitwitz 1:0, Kronach - Naila 2:0.

Im Endklassement hatte somit der FC Kronach mit 13 Punkten klar die Nase vorne. Platz 2 belegte die JFG Oberes Rodachtal (7) vor dem DJK-SV Neufang (6), dem FSV Naila (6), dem FC Mitwitz (4) und dem TSV Neukenroth (4). miw