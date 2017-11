"Grün-Weiß" hält gegen Bamberg gut mit

In der D-Junioren Bezirksoberliga unterlag die JFG Grün-Weiß Frankenwald erwartungsgemäß gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter.



JFG GW Frankenwald -

FCE Bamberg 1:3

Gleich zu Beginn wurde der Tabellenführer durch Angriffe über Felix Geigerhilk in Bedrängnis gebracht. Auch vor dem Tor der JFG herrschte Tumult. Die Abwehr mit Peter Galster und Jamie Martin konnte aber klären. Nach einem groben, aber ungeahndeten Foul im Mittelfeld musste Jakob Wachter früh vom Platz. Die "Frankenwälder" mussten nun umstellen, was der Gegner ausnutzte und durch Ludwig Heublein in Führung ging. Schon zwei Minuten später fiel nach einer Ecke das 0:2 durch Luis Nüsslein. Allerdings gelang dem schnellen Fabian Fischer-Kilian der 1:2-Anschlusstreffer. Was nun folgte, war an Spannung nicht zu überbieten. Beide Seiten hatten gute Chancen, wobei JFG-Torwart Nino Wagner ein ums andere Mal gut reagierte. Die beste Chance zum verdienten Ausgleich hatte Jamie Martin nach einer Ecke von Elias Renk.

Nach der Pause kontrollierte Bamberg das Spiel und baute die Führung aus (34.). Die Jungs aus Friesen und Stockheim kämpften zwar weiter, aber ohne Erfolg. Das Spiel war weiter hart umkämpft, was Gelben Karten auf beiden Seiten zur Foge hatte. In den letzten zehn Minuten bekamen die Grün-Weißen nochmals. Der Anschlusstreffer blieb ihnen aber versagt. dh