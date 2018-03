Grüber SPD ehrt Kurt Bernreuther

Im Rahmen der Hauptversammlung des SPD-Ortsvereins Grub am Forst stellte Andrea Huxoll den Antrag, Kurt Bernreuther zum Ehrenmitglied zu ernennen. Diesem folgten die Anwesenden einstimmig. Als Begründung führte

Huxoll an: "Kurt Bernreuther hat sich langjährige und vielschichtige Verdienste erworben." Schon in jungen Jahren war er bei den Jusos aktiv und engagierte sich im Kreisvorstand. Im SPD-Ortsverein Grub brachte sich Kurt Bernreuther als stellvertretender Vorsitzender ein und organisierte die unterschiedlichsten Veranstaltungen.

Bevor er von 2002 bis 2014 das Amt des Bürgermeisters innehatte, wirkte er als Gemeinderat, war unter anderem Fraktionsvorsitzender sowie Zweiter und Dritter Bürgermeister. Darüber hinaus gehörte er auch dem Kreistag an. "Wir haben vieles erreicht", bilanzierte Kurt Bernreuther. Er versicherte, der SPD und dem Ortsverein auch weiterhin die Treue zu halten, und sagte seine weitere Unterstützung bei Bedarf zu. Für 40-jährige Treue wurde Gertrud Oehlke mit Urkunde und Ehrenspange bedacht. Nachgereicht wird die Ehrung für 50 Jahre an Werner Büttner. Seit zehn Jahren hält Günter Peinelt die Treue. Peinelt engagiert sich als Gemeinderat und ist Vorsitzender der SPD-Gemeinderatsfraktion.



Dank an die Kinder

Ortsvereinsvorsitzender Peter Schubart rief das abgelaufene Jahr ins Gedächtnis. Neben der Mitgliederversammlung wurde vom Ortsverein die Müllsammelaktion "Der Winterdreck muss weg!" durchgeführt. Seit fast zwei Jahrzehnten werden bei

dieser Aktion die Feld- und Flurwege rund um die Gemeinde von Müll gesäubert. Ein Lob richtete Schubart an die Kinder der Grüber Grundschule für deren Mithilfe. "Ich denke, diese Aktion, die seit vielen Jahren auch gemeinsam mit Unterstützung der Schule unternommen werden konnte, fördert und schärft das Umweltbewusstsein der Schüler. Gleichzeitig wird ihnen auf praktische Art der Umweltschutzgedanken nahegebracht", sagte der Vorsitzende weiter.

Kassier Wolfgang Stedler warf einen Blick auf die Mitgliederentwicklung: Von den derzeit 34

Grüber Genossen ist niemand unter 35 Jahren alt.

Fraktionssprecher Günter Peinelt erklärte, dass die SPD als kleinste Fraktion im Gremium gegen Windmühlen kämpfe, aber immer wieder Anträge stelle und Vorschläge einbringe, auch wenn diese nur zu circa 30 Prozent auf Zustimmung stießen. Er dankte seiner Fraktionskollegin Andrea Huxoll sowie Andreas Hilbig. Die beiden arbeiteten konstruktiv und sehr gut, sagte Peinelt. Schließlich berichtete er von der Arbeit im Gemeinderat und ging auf die prägnanten Themen näher ein. Priorität habe die seit langem fällige Straßensanierung zwischen Grub am Forst und Buscheller. Danach sollen die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Buscheller und der Vollausbau der Rosengasse folgen.

Grußworte des SPD-Kreisverbandes Coburg Land übermittelte Kreisvorsitzender Carsten Höllein. Er dankte den treuen Jubilaren, insbesondere Kurt

Bernreuther, und ging auf die aktuellen politischen Themen näher ein. Er bat um Unterstützung für die diesjährigen Landtags- und Bezirkstagswahlen. Hier gehe die SPD Coburg Stadt und Land mit hervorragenden Kandidaten und Zweitstimmenkandidaten ins Rennen. ake