Einen musikalischen Hochgenuss verspricht das Museum Obere Saline in seiner Konzertreihe "Jazz in Bismarck's Basement" am Samstag, 24. März, ab 20 Uhr mit dem Trio Gruberich. Die Musiker bespielen den Jazzkeller mit einer spannenden musikalischen Mischung aus Tenor- und Basshackbrett, Ziehharmonika, Geige, Harfe und Cello. Gruberich lassen sich in keine musikalische Schublade stecken. Zu hören sind klassisch arrangierte Melodien, angereichert mit jazzigen Pointen und zwischendurch kommt auch etwas Traditionelles und Niederbayrisches daher. Himmlische Sounds aus dem wilden "Alpinistan" bietet diese Mischung. Die drei Künstler queren verzaubernde Klanglandschaften, streifen den Rhythmus des Tango Nuevo oder galoppieren im 7/8-Takt um die Wette. Rasant umspielen sie den französischen Musettewalzer und experimentieren frei mit packenden Rhythmen. Die meisten Stücke stammen aus der Feder von Thomas Gruber. Dazwischen eine niederbayerische Arie, ein Zwiefacher.

"Ohrenzwinkern" nennen die drei, Maria Friedrich (Violoncello), Thomas Gruber (diatonische Knopfharmonika und Hackbrett) sowie Sabine Gruber-Heberlein (Harfe) ihr Programm. Das spricht schon allein für deren Humor. Grubers Begründung: "Dass man überrascht wird, wenn die Musik freundlich in eine Richtung horcht, um im nächsten Augenblick leidenschaftlich um die Ecke zu blinzeln." Groovig, schräg und experimentell kommen sie daher. Gruberich verbindet Weltläufigkeit mit der Innigkeit der Stubenmusi - und das Publikum ist aus dem Häuschen. Das verspricht ein außergewöhnliches Konzerterlebnis zu werden.

Thomas Gruber hat seine Wurzeln in der Volksmusik. Bekannt wurde er durch Auftritte in Rundfunk und Fernsehen und Einspielungen für Filmmusik. Neun CDs sind mit seiner Musik erschienen. Er ist Träger des Bayerischen Kulturpreises 2010.

Karten gibt es in der Tourist-Information im Arkadenbau, Tel.: 0971/804 84 44, und an der Abendkasse. red