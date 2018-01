Großzügige Spende für die Frühförderung Sehen

Mitglieder der Kulmbacher Serviceclubs "Lions Plassenburg" und "Kiwanis" haben in der "Frühförderung Sehen - bbs kulmbach", einem Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte, Spenden übergeben. Lions-Präsident Hans Peter Brendel hatte vielerlei Lern- und Hilfsmittel für die Kinder der Frühförderung im Gepäck. Kiwanis-Präsidentin Ute Salzwedel brachte als Spende eine imposante Klangschale mit.

Die Leiterin der Frühförderstelle, Maria Miller-Gadumer, bedankte sich: "Unsere kleinen Kinder, insbesondere die blinden, werden sich darüber bestimmt sehr freuen. Sie können die Vibrationen und Schwingungen schon im Abstand von ein paar Zentimetern wahrnehmen. Mit dieser Schale können wir den Klang fühlbar machen, den Tastsinn schulen, und den größeren Kindern von Schallwellen erzählen."

bbs kulmbach - das ist ein moderner sozialer Dienstleister, etwas ganz Besonderes in Oberfranken: Hier werden sehbehinderte, blinde und visuell wahrnehmungsauffällige Kinder mit Normalbegabung, Entwicklungsverzögerung oder Lernbehinderung von ihrer Geburt an bis zum Beginn der Schulzeit gefördert. Die Frühförderung betreut diese Kinder - derzeit sind es 35 an der Zahl- und ihre Familien bis in die Landkreise Bamberg, Bayreuth, Coburg, Hof, Kronach, Lichtenfels, Tirschenreuth und Wunsiedel.

Das bbs in der Goethestraße bietet zudem eine offene Beratung und eine Diagnostik mit einer Sehüberprüfung.

Direktor Patrick Temmesfeld, der eigens vom Mutterhaus in Nürnberg angereist war, war froh, dass das Thema regional unterstützt wird.

Die Mitglieder der beiden Serviceclubs waren beeindruckt von der Vielschichtigkeit des Angebots. Dieter Hübner