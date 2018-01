Beim Kreisjugendring Forchheim verwandelt sich der Sitzungssaal in der Löschwöhrdstraße 5 in einen Kinosaal. Die Mädchenfilmnacht geht am Donnerstag, 2. November, in eine neue Runde. Bei Filmen, bei denen hauptsächlich Mädchen die Hauptrollen spielen, lassen es sich die Teilnehmerinnen im Alter von neun bis zwölf Jahren, bei coolen Getränken, Popcorn und Chips so richtig gut gehen. Anmeldung bis 19. Oktober beim Kreisjugendring, Löschwöhrdstraße 5 in Forchheim oder auf www.kjr-forchheim.de . red