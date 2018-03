Großes Interesse an Naturerlebnissen

Am Montag waren fast 20 Vertreter oberfränkischer Umweltbildungseinrichtungen im Mitwitzer Wasserschloss versammelt, um sich über gemeinsame Projekte, Fortschritte und Zukunftspläne auszutauschen. Dieser "Runde Tisch" ist mittlerweile zu einer festen Tradition geworden und findet zweimal jährlich statt, jeweils in einer der beteiligten Einrichtungen.

Die Vorstellung der aktuellen Programme aller Anwesenden zeigte die enorme Bandbreite des Engagements - und den Stellenwert, den die Umweltstationen in der bayerischen und oberfränkischen Bildungslandschaft haben. So werden z.B. Kinder wieder mit natürlichen Abläufen vertraut gemacht, indem sie lernen, wie "Huhn und Ei" zusammengehören. Anderswo werden unsere modernen Konzepte von Zeit und Lebensgestaltung hinterfragt, indem ein Bezug zu Geschaffenem, zum Wert eigener Tätigkeit und zum verbrachten Moment in der Natur hergestellt wird.

Nach einem Rundgang durch die Arbeitsräume der Ökologischen Bildungsstätte Oberfranken und einer Besichtigung des neu errichteten Aussichtsturms mit Blick auf die Wiesenbrüterflächen waren am Nachmittag die Mitwitzer Programme Thema. Dort werden 2018 wieder "Artenkenner" geschult. Die Resonanz ist so hoch, dass aktuell nur noch im Bereich des Mai-Seminars für Singvögel und bei den Fledermäusen Plätze frei sind. Für ganz besonders Interessierte werden im Rahmen eines "Citizen Science"-Projekts auch gemeinsame Kartierungen angeboten.

"Die Veranstaltung war ein großer Erfolg", freut sich André Maslo, zuständig für Umweltbildung und Geschäftsführung an der Ökologischen Bildungsstätte Oberfranken. "Das Vernetzen, das Aufnehmen neuer Ideen und der direkte persönliche Kontakt sind unersetzliche Erfolgsgaranten unserer Arbeit. Mit dieser positiven Stimmung können wir auch selbst nach außen wirken, um allen Altersklassen die Freude am direkten Naturerleben zu vermitteln", betonte Maslo. red