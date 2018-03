Großes Frühlingskonzert

Am Samstag, 24. März, findet das traditionelle große Frühlingskonzert des Musikvereins Kirchehrenbach statt. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr in der Stadthalle Ebermannstadt. Einlass ist um 18.30 Uhr. Karten im Vorverkauf zu sieben Euro gibt es in der Volksbank Ebermannstadt und Kirchehrenbach sowie im "Backladen" Roppelt und Nahkauf-Lochner in Kirchehrenbach. Abendkasse acht Euro. Der Musikverein hat ein buntes Musikprogramm angekündigt. Von Johnny Vinsons "Final Countdown", "Pirates of the Caribbean" (Fluch der Karibik) bis zu Reinhard Fendrichs "Weilst a Herz hast wia a Bergwerk" (mit Gesang) sei für jeden etwas dabei. Neben den bewährten Orchestern - die beiden Juniororchester und das Schüler- und Jugendblasorchester unter der Leitung von Wojciech Grabietz sowie den "Ehrabocher Musikanten" - sorgt Rudi Kreuzer mit seinem Vokalensemble "Kreuzerquer" für Abwechslung. red