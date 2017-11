Am Sonntag, 26. November, findet ein großes Chor- und Orchesterkonzert statt. Unter der Leitung von Burkhard Ascherl präsentieren die Solisten Ruth Gerhard-Liebscher (Sopran), Siyabonga July Maqungo (Tenor), Roland Hartmann (Bass) und Stefanie Rhaue (Alt) sowie die Kantorei Bad Kissingen, der Münsterchor Herford und die Thüringen Philharmonie Gotha ein abwechslungsreiches Programm. Das Konzert beginnt um 16 Uhr im Max-Littmann-Saal im Regentenbau. Das Jahr 2017 steht in besonderer Weise im Zeichen des Gedenkens an 500 Jahre Reformation - auch in der Musik. Mit Bezug darauf präsentiert die Thüringer Philharmonie Gotha Werke wie "Te Deum" von Anton Bruckner, Mendelssohns "Sinfonie Nr. 5 D-Dur" oder "Ein feste Burg ist unser Gott" von Otto Nicolai. Begleitet wird das Orchester von dem Münsterchor Herford sowie von der Kantorei Bad Kissingen.Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 oder kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Foto: Werner Nöth