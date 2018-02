Großer Umzug will organisiert sein

Der große Faschingsumzug am Sonntag ist Spaßspektakel und Stimmungshoch in der Faschingszeit. Doch er will auch organisiert und gesichert sein. Die Rothenkirchener Narren legen großen Wert auf höchste Sicherheit bei ihrem großen Faschingsumzug, der am Sonntag, 11. Februar, um 14 Uhr startet. Der Gaudiwurm ist nicht nur ein großes Spaßspektakel, sondern erfordert für die Verantwortlichen größte Sorgfalt bei der Vorbereitung und bei der Durchführung.



Wohl über 600 Teilnehmer

Viele Faktoren spielen dabei eine wichtige Rolle im Vorfeld wie beim Verlauf des Faschingsumzugs, wie sich bei einer Sitzung aller für die Sicherheit verantwortlichen Kräfte im Sportheim Rothenkirchen herausstellte. Stefan Heinlein und Florian Jungkunz, beides Mitglieder im Elferrat und Verantwortliche für die Umzugsorganisation, hatten zur Besprechung eingeladen.

Schließlich gehe es darum, die 60 Gruppen und Motivwagen mit wohl mehr als 600 Teilnehmern und dazu einige Tausend Besucher zu steuern und, trotz ausgelassener Stimmung, die Sicherheit zu wahren. Die Ordnungskräfte bleiben dabei meist im Hintergrund, tragen aber große Verantwortung. Daran nahmen Vertreter von Polizei-Inspektion Ludwigsstadt, der FFW Rothenkirchen, Pressig, Förtschendorf und Buchbach, des THW Kronach und ASB Einsatzdienste Rothenkirchen teil.

Die Themen waren dabei vielfältig, vom Jugendschutz, Lärmschutz, Verkehrssicherheit von Motivwagen, über Parkplatzsituation, Parkeinweisung bis hin zur Verkehrsregelung allgemein. Schließlich zog der große Faschingsumzug in Rothenkirchen gerade in den vergangenen Jahren mehrere Tausend Besucher an und aus den Erfahrungen der letzten Jahre konnte man viel lernen, so Heinlein. Deshalb sei eine Vorbesprechung aller beteiligten Sicherheitsorganisationen sehr wichtig. Auch will man Teilnehmer wie Besucher im Vorfeld sensibilisieren.

Zum einen um den Anweisungen der vor Ort agierenden Sicherheitskräfte zu folgen und zum anderen aber auch Jugendliche und deren Eltern auf das Jugendschutzgesetz aufmerksam zu machen. "Jugendschutz gilt auch beim Faschingsumzug!" Folgen von Nichtbeachtung können Bußgeldverfahren und Schadenersatzforderungen sein. Es gibt in Rothenkirchen attraktive alkoholfreie Cocktails in einer Cocktail- und Kaffeebar.



"Förderung der Zivilcourage"

Die Ziele wurden bei den Verantwortlichen in der Besprechung klar definiert: konsequenter Vollzug des Jugendschutzgesetzes, Förderung der Zivilcourage, Erwachsene übernehmen als gute Vorbilder Mitverantwortung, kritische Beobachtung von Alkoholgenuss, Förderung des verantwortungsvollen Umgangs mit Alkohol bei Jugendlichen. Vor allem aber Ächtung des Rauschtrinkens oder gar Komasaufens bei Jugendlichen.

Alle Besucher werden gebeten, rechtzeitig anzureisen und die vor Ort ausgeschriebenen Parkplätze zu nutzen. Diese sind am neuen und alten Rewe, am Sportplatz des SVR, beim Autohaus Vetter Rothenkirchen, bei der Firma Roki-Plast, beim Auto-Service-Center, am Schützenplatz Rothenkirchen und bei der Kfz-Werkstatt Angles und Geiger. Parkplätze und Verkehrsregelung um Rothenkirchen werden durch die Feuerwehr und der Polizei übernommen. eh