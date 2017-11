Großer Schaden durch zwei Rehe

Erheblichen Sachschaden gab es bei zwei Wildunfällen. Am späten Montagnachmittag erfasste eine 52-Jährige zwischen Eltmann und Unterschleichach mit ihrem Ford ein Reh. Das Tier wurde getötet. An dem Auto gab es einen Schaden in Höhe von 4000 Euro. Zwischen Haßfurt und Uchenhofen lief am Dienstag kurz nach Mitternacht ein Reh in einen Kia. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Am Kia entstand Schaden in Höhe von 2500 Euro.