Großer Andrang vor den Bildern von Marga Feldmeier

Die aktuelle Bilderausstellung "Kreativität kennt kein Alter!" mit Bildern von Marga Feldmeier ist jetzt schon ein voller Erfolg - bei der Vernissage war der Mediensaal der Geriatrie im Klinikum an der Ketschendorfer Straße so überfüllt, dass - obwohl noch Stühle nachgestellt wurden - ein paar Besucher sich mit einem Stehplatz begnügen mussten. Der Andrang und die Begeisterung der Gäste über die Bilder und die Eröffnungsfeier waren groß. Auf Anhieb wurden vier Bilder verkauft, wobei die Künstlerin für jedes verkaufte Bild zehn Prozent des Verkaufswertes an die Geriatrie Coburg spendet. Die Bilderausstellung selbst kann noch bis zum 20. Oktober besucht werden.

Die Künstlerin Marga Feldmeier ist in Coburg geboren und aufgewachsen. 50 Jahre lang lebte sie in München, vor einigen Jahren ist sie nach Coburg zurückgekehrt.

Die Freude am Malen begleitet sie bereits seit ihrer Kindheit - die Kreativität hat ihr ihr Vater, der selbst Bildhauermeister war, mitgeben können. Bereits in der Schule hat sie für die Erstklässler vorgemalt, später bei der Firma Goebel Hummelfiguren bemalt. Während der Familienzeit war jedoch nur noch wenig Zeit zum Malen. Aber seit den 90ern hat sie wieder zur Malerei gefunden, was ihr viel Kraft und Freude gibt.

In ihren Bildern beschäftigt sich Marga Feldmeier mit Blumen, Tieren, Stilleben und Landschaften vom Meer bis hin zu den Bergen. Aber auch Werke im Mosaikstil sind in der abwechslungsreichen Ausstellung zu entdecken. Bei den Materialien ist die Künstlerin variabel und nutzt Acryl- und Aquarellfarben, wodurch dem Betrachter der Bilder eine vielfältige Palette an unterschiedlichen Werken geboten wird. red