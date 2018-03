Große Verdienste um den FC Concordia

24 Vereinsehrungen, ein Verbands-Ehrenzeichen in Gold und eine Verbands-Ehrenmedaille in Silber wurden an verdiente Mitglieder des Sportvereins FC Concordia Leutenbach übergeben.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft Reinhold Brendel, Christian Geck, Gabriele Karg, Bernd Kraft, Christian Siebenhaar, Andrea Weber, Anette Weber, Michael Weber geehrt, für 40 Jahre Franz Drummer, Martin Dorsch, Ingrid Ismeier, für 50 Jahre Bernhard Galster, Werner Heid, Eustachius Kern, Georg Roth, Richard Roth, Georg Ruppert und Erwin Ziener.

Höhepunkt war die durch den Vorsitzenden des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV), Edmund Mauser, vorgenommene Ehrung von Erwin Ziener für 20 Jahre verantwortungsvolle Tätigkeit im Verein (Schiedsrichterbetreuer) mit dem Verbands-Ehrenzeichen in Gold und von Wolfgang Drummer für 30 Jahre verantwortungsvolle Tätigkeit im Verein (Spielleiter Reserve, Schriftführer) mit der Verbands-Ehrenmedaille in Silber. Für Pflichtspiele für den Verein wurden ausgezeichnet: Martin Galster (100), Thorsten Weber (100), Wilhelm Egelseer (150), Christian Schiebold (150), Sebastian Dorsch (250), Christian Kraft (300). red