Große Feier zum Geburtstag

Schon seit sieben Jahren gibt es die Musiggfabrigg in Höchstadt. Sie war es, die neue Musikluft, egal aus welchen Genres, nach Höchstadt brachte. Und sie erreichte in den vergangenen Jahren viel: Zahlreiche Rocknächte veranstaltete die Musiggfabrigg selbst, Auftritte auf dem Altstadtfest sorgen Jahr für Jahr für große Begeisterung bei der Bevölkerung.

"Wir haben ein Musikkulturlabel integriert", erklärt Vorstand Michael Nitsche. Von der großen Bühne bis hin zur Kleinkunst sei alles dabei, so Nitsche.

Vor eineinhalb Jahren riefen Markus Moises, Micheal Nitsche und Pierre Moi dann die Youngstars ins Leben. Sie bilden die Jugendformation der Musiggfabrigg- und sind schon jetzt durchaus erfolgreich. Sie unterstützen die "Großen" nämlich nicht nur bei der Organisation und Durchführung der verschiedenen Veranstaltungen, sondern hatten auch schon einige eigene Auftritte.

Das Engagement der jungen Musiker würdigt nun Harald Laubinger. Der Kieferorthopäde, der in Höchstadt eine Praxis betreibt, hat den Künstlern eine zweckgebundene Spende zukommen lassen. Im Wesentlichen soll davon Musikequipment für die Youngstars finanziert werden. Am 3. Februar wird dann in der Fortuna Kulturfabrik die symbolische Spendenübergabe stattfinden.

Denn dort feiert die Musiggfabrigg ihren siebten Geburtstag: "Den Zehnten kann jeder feiern. Die Musiggfabrigg feiert den siebten Geburtstag", verkündet Markus Moises.

Dazu hat man die Marcus-Marr-Bigband eingeladen, um für Stimmung zu sorgen. In ihrem Programm spielt sie von klassischem Swing, über Rock-Pop bis hin zu südamerikanischen Rhythmen alles, um die Höchstadter Tanzbeine schwingen zu lassen. Sänger ist Warren Hardy aus Chicago, der durch seine Bühnenpräsenz und seine Interpretationen besticht. Karten gibt es im Vorverkauf in der Fortuna Kulturfabrik, Sparkasse Höchstadt und bei der Metzgerei Schulz.

Doch die Musiggfabrigg hat im laufenden Jahr noch mehr vor. Während am 14. April die Frühlingsrocknacht veranstaltet wird, steht am Kerwassamstag die Musiggfabrigg mit der Musikinitiative Herzogenaurach gemeinsam auf der Bühne. Im August folgen dann die musikalische Teilnahme an der Abschlussveranstaltung der Kulturmeile und das Altstadtfest. Zum Jahresabschluss, genauer gesagt am 29. Dezember, veranstalten die Musiker dann wieder die Rocknacht. Über das ganze Jahr hin verteilt finden zusätzlich Stammtische statt. Der nächste ist am 14. März.

Die Musiker haben viel vor, sind aber noch lange nicht am Ende. Denn sie sind für alles offen, möchten sich gleichzeitig aber auch nicht als Konkurrenz zu den anderen Musikerkollegen in Höchstadt geben. "Wir wollen auch unser Netzwerk vergrößern", sagt Nitsche, um damit weiter wachsen zu können.