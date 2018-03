Große Ehre für Thomas Roth und Günther Kaiser

Für ihre Verdienste um die Soldatenkameradschaften sind Günther Kaiser aus Lonnerstadt und Thomas Roth aus Vestenbergsgreuth in der Jahreshauptversammlung der Soldatenkameradschaften Neustadt und Umgebung mit dem Ehrenkreuz in Gold ausgezeichnet worden. Kaiser ist seit 30 Jahren Vorsitzender seines örtlichen Vereins, Roth seit 20 Jahren.

Die geplanten Neuwahlen wurden auf die Herbstversammlung verschoben, die in Schauerheim stattfinden wird. red