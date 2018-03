Großartiges Sportereignis

"Herzlich willkommen" rufen wir allen Sportlerinnen und Sportlern, allen unseren lieben Gästen aus Stadt und Land zu, die zu uns zur 14. Auflage des Obermain-Marathons nach Bad Staffelstein gekommen sind.

Wir als TSV sind sehr stolz, dass man schon zum 14. Mal als eines der größten und bekanntesten Lauf-Events Nordbayerns im Fokus der laufbegeisterten Athleten ist. Wir freuen uns, dass Sie, liebe Sportler, sich auf den knackigen Marathon-Kurs - es müssen 700 Höhenmeter überwunden werden - den Halbmarathon, den 12,5-Kilometer-Lauf oder die Nordic-Walking-Strecke in Angriff nehmen werden. Nur durch Ihre Teilnahme ist es zu einem solch großartigen Sportereignis geworden. Dafür mein herzlicher Dank. Besonders einladen möchte ich zum 14. Marathon-Gottesdienst in der Basilika Vierzehnheiligen, der Ihnen sicherlich zu einem unvergesslichen Erlebnis werden wird. Dank an dieser Stelle auch an die vielen befreundeten Vereine, die Hilfsorganisationen, die Stadt Bad Staffelstein, den Landkreis Lichtenfels, die Bayerische Polizei und auch an unsere Vereinsmitglieder, die alle dazu beitragen, dass unser Obermain-Marathon ein unvergessliches Erlebnis wird. Ich wünsche allen Teilnehmern einen unfallfreien, erfolgreichen Wettkampf und den Gästen schöne erlebnisreiche Stunden im Gottesgarten am Obermain.