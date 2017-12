Größer, schöner, sportlicher

Wolfgang Desombre



Das große Sportfest von Round Table soll mit unterschiedlichsten Aktionen bei großen und kleinen Kindern das Interesse wecken, sich sportlich zu betätigen und dabei jede Menge Spaß zu haben. Bereits bei der Premiere im April 2009 in der Angerhalle war das erstmals durchgeführte Kinderfest ein riesiger Erfolg. Seit 2012 ist alles ein bisschen größer, schöner und sportlicher geworden.

"Round Table will den Kindern einen besonders schönen Tag bieten und hat dazu jede Menge Firmen und Vereine ins Boot geholt", sagte Präsident Markus Palm. Er sei jedes Jahr von den Besuchern fasziniert. Egal ob Eltern mit ihren Kindern oder Opas und Omas mit ihren Enkeln - alle erlebten hier in der HUK-Arena tolle Stunden mit einem Non-Stop-Programm. Der Eintrittspreis und auch die Preise für Getränke und Speisen seien so gewählt, dass sich dies jeder leisten könne. Round Table will mit dem Kinderfest nicht nur den Kids einen tollen Tag bereiten, sondern mit dem Erlös auch etwas Gutes tun. Das Projekt "Grünstift" des Caritasverbandes werde mit Spenden von Round Table unterstützt, sagte Markus Palm. Egal wie viele Personen die Familie zähle, das Eintrittsgeld betrage höchstens 5 Euro. Das Kinderfest, so Markus Palm, sei zur festen Institution geworden, und er rechne auch heuer wieder mit gut 3000 Besuchern.



"Biber" und Bälle

Auf der Bühne wartete "Der Biber" auf die Kids und zog sie mit seinen Songs in seinen Bann. Ninis Tanzfabrik hatte sowohl mit den "Tanzmäusen" bis hin zu kleinen Primaballerinas gelungene Showeinlagen präsentiert. Von Basketballwerfen bis hin über Golfspielen und Bullenreiten reichte die bunte Palette an Spielmöglichkeiten. Das Technische Hilfswerk, der Arbeiter-Samariter-Bund, die Feuerwehr Coburg und die Jugendverkehrsschule der Polizei hatten die Kids mit ihren Outdooraktivitäten in ihren Bann gezogen. Dort konnten die Kinder mit der Feuerspritze üben oder mit dem Rad einen Parcours mit Slalom und Hindernissen bewältigen. Natürlich konnte in der HUK-Coburg-Arena, dem Domizil des HSC 2000, auch Handball gespielt werden. Ermittelt konnte werden, welche Geschwindigkeit der Ball beim Torschuss erreicht hat. Und zu guter Letzt gab es auch Autogramme von den HSC-Stars.