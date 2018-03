Grippegeschwächter TV Weidhausen möchte in Erfolgsspur zurück

Auf ihrem Weg Richtung Meisterschaft in der Handball-Bezirksoberliga haben die Männer der HG Kunstadt noch drei der fünf Hürden erfolgreich zu nehmen. Die erste wartet am Sonntag (16 Uhr) und erscheint beim Blick auf die Tabelle als Pflichtaufgabe.

Tatsächlich stellt sich mit dem Sechsten SG Marktleuthen/Niederlamitz jedoch ein Team in der Burgkunstadter Obermainhalle vor, das an den letzten drei Spieltagen für Schlagzeilen gesorgt hat und mit viel Selbstvertrauen beim Spitzenreiter antreten wird.

Die Handballer des TV Weidhausen kämpfen derzeit nicht nur gegen ihre Gegner, sondern auch gegen Viren. Torwart Jonas Faber und Christian Freitag hat die Grippe erwischt und auch weitere Spieler sind nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. Dennoch möchte der TVW am Sonntag (15.30 Uhr) in der Michelauer Mainfeldhalle gegen den TV Gefrees in die Erfolgsspur zurückkehren.

Die Gefreeser spielen bisher eine ihrer besten Saisons in der Bezirksoberliga. Sie haben sich in der Tabelle einen hervorragenden fünften Tabellenplatz gesichert. "Wenn es uns gelingen soll, Revanche für die deutliche 24:30-Hinspielniederlage zu nehmen, dann müssen wir uns, im Vergleich zum letzten schwachen Auftritt in Bamberg, in allen Belangen zu 100 Prozent steigern", weiß Weidhausens Trainer Frank Steinberger.

Deshalb lässt er die personell angespannte Situation seines Teams auch nicht als Ausrede gelten. Nach drei Niederlagen in Folge soll es für den TVW wieder aufwärts gehen. Es wird jedenfalls spannend am Sonntagnachmittag in der Mainfeldhalle. Der TV Weidhausen hofft dabei auf die lautstarke Unterstützung durch seine treuen Fans, was der Mannschaft zusätzlichen Auftrieb geben soll.

Während Weidhausen und Gefrees durch ihre Platzierungen im Tabellenmittelfeld auch nächste Saison sicher in der Bezirksoberliga vertreten sind, geht es für die SG Bad Rodach/Großwalbur noch um das Überleben. Im Heimspiel gegen HaSpo Bayreuth II am Samstag um 17 Uhr gilt es für Bad Rodach, den womöglich letzten Trumpf auszuspielen. Sollte es für die Akteure von Trainer Axel Wutschka wieder nicht für zwei Punkte reichen, scheint der sportliche Abstieg, auch wenn rechnerisch noch alles möglich ist, kaum mehr zu vermeiden sein.

Wer nach dem Rückzug der 3. Mannschaft des HSC 2000 Coburg möglicherweise ebenfalls noch absteigen muss, kann sich im Kellerduell zwischen dem TV Ebern (9. Platz) und der SG 12 Bamberg/Hallstadt (10.) entscheiden. Gewinnen die Unterfranken, dann sind sie wohl bereits am sicheren Ufer.



Rödentaler wollen Revanche

Die HSG Rödental/Neustadt (3. Platz, 23:5 Punkte) empfängt am Sonntag (16 Uhr) in der Franz-Goebel-Halle mit dem HC 03 Bamberg (4., 19:11) ihren direkten Verfolger. Obwohl der 3. Platz aufgrund des klaren Punktvorsprunges nicht in Gefahr ist, wurmt die Rödentaler noch das Hinspiel, als es nur zu einem 27:27-Remis reichte. ct