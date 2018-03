Gregorianischer Chor gastiert

Auch 2018 kommt "Gregorianika" auf Konzertreise nach Deutschland. Am Samstag, 14. April, gastiert der Chor um 19 Uhr in der Klosterkirche Münchaurach. Neben den atemberaubenden Stimmen wird auch der typisch meditative Charakter der Gregorianik nicht zu kurz kommen. Die Konzertgäste erwartet in dem 90-minütigen Programm neben den "Klassikern", wie Ameno und Mönchsgebet, eine Sammlung ihrer Eigenkompositionen. Ferner hält der Chor noch einige ungehörte Überraschungen für seine Fans bereit. Der gregorianische Chor besteht seit zwölf Jahren und u.a. neun CDs veröffentlicht. Foto: Weltmusik