Gregor Spörlein stellt zwei Rekorde auf

Beim 21. internationalen Bayreuther Schwimmfest sind 48 Aktive der SG Bamberg in die neue Hallensaison gestartet. Sie durften sich bei 364 Starts über 214 persönliche Bestzeiten freuen. Da die Wettbewerbe ausschließlich offen gewertet wurden, mussten sich gerade viele Nachwuchstalente mit Platzierungen im Mittelfeld zufriedengeben. Zudem waren die Wettkämpfe hochklassig besetzt mit 28 Vereinen aus sechs Landesverbänden und Österreich, die 426 Aktive entsandten und 2507 Starts absolvierten. Während die langen Strecken direkt als Entscheidung ausgetragen wurden, bestritten die besten acht Schwimmer der Vorläufe auf den Sprintstrecken noch einen Finallauf.

Für die Glanzlichter aus Bamberger Sicht sorgte in jedem Falle Gregor Spörlein (Jahrgang 1995). Der 22-jährige Student schwamm bereits im Vorlauf über 50 m Schmetterling in 24,86 Sek. zu einem neuen Vereinsrekord, den er im Finale als Gesamtzweiter nochmals unterbot (24,67 Sek.). Über 100 m Schmetterling stellte Spörlein als Vorlaufsieger ebenfalls einen Vereinsrekord (55,40 Sek.) auf. Im Finale konnte er als Fünfter an diese Topzeit allerdings nicht mehr anknüpfen, da er wenige Minuten zuvor ein hartes Rennen über 400 m Freistil (4:03,89 Min.) absolviert hatte, das er als Vierter beendete. Zudem sorgte der Bamberger Ausnahmeschwimmer über 200 m Freistil mit neuer Bestzeit in 1:51,81 Min. für den einzigen Bamberger Sieg in Bayreuth. Auch über 100 m Freistil durfte sich Spörlein über eine persönliche Bestmarke freuen (50,63 Sek.): Im Finale schwamm er in 50,92 Sek. auf Rang 2.



Bestzeit für Martin Spörlein

Sein jüngerer Bruder Martin Spörlein (1995) kam auf seiner Spezialdisziplin, den 50 m Freistil, in beiden Läufen jeweils auf Rang 3 in 23,35 Sek. bzw. 23,75 Sek. Im Vorlauf erzielte er eine persönliche Bestmarke. Routinier Bastian Schorr (1992) schaffte den Sprung in vier Finalrennen: 100 m Freistil (53,79 Sek./8. Platz), 50 m Schmetterling (26,78 Sek./7.), 100 m Schmetterling (1:00,19 Min./6.) und 200 m Lagen (2:18,63 Min./8.).

Rückenspezialist Oliver Schorr (1994) schaffte ebenfalls den Sprung in zwei Finals: In den Sprintrennen über 50 m Rücken (27,70 Sek.) und 100 m Rücken (1:02,66 Min.) belegte er die Plätze 5 und 7. Elena Kober (2000) durfte sich zudem über Platz 8 im Finale über 100 m Schmetterling freuen (1:06,88 Min.). Hanna Krauß (1993) zeigte in den Vorläufen starke Leistungen über 100 m Lagen (1:09,53 Min./6.) und 200 m Lagen (2:28,05/5.), verzichtete aber auf die Finals zugunsten der langen Freistilstrecken, die während des Finalabschnitts ausgetragen wurden.



Zweiter Rang zwei für Luca Barth

Für die Nachwuchsschwimmer der Jahrgänge 2002 bis 2009 wurden sogenannte Superfinals ausgetragen: Dazu wurden pro Schwimmer die fünf punktbesten Leistungen der Vorläufe über 50 m und 100 m herangezogen, um die acht Schwimmer pro Jahrgangsgruppe für das Superfinale zu ermitteln. In jedem Superfinale war eine 100-m-Strecke in einer der vier Schwimmarten zu absolvieren, deren Ergebnisse in Punkte umgerechnet wurden. Auf Platz 2 kam der neunjährige Luca Barth (2008) in der Jahrgangsgruppe 2008/09 über 100 m Freistil (1:19,68 Min.). Nicolas Weidner (2007) schwamm über 100 m Freistil in 1:12,25 Min. auf Rang 5 (2006/07). In der Jahrgangsgruppe 2002/03 kam Kevin Kertész (2003) über 100 m Schmetterling (1:04,60 Min.) auf Platz 6. Leonard Maex (2005) erzielte über 100 m Freistil in 1:06,49 Min. den achten Platz (2004/05). Leila Jafoui (2004) und Nikita Bergmann (2005) belegten im gemeinsamen Superfinale über 100 m Brust die Plätze 5 und 6 in 1:21,25 Min. bzw. 1:21,40 Min. Pauline Söderholm (2004) schwamm über 100 m Freistil auf Rang 7 (1:08,19 Min.).

Besonders erfreulich für die SGB war, dass sich mit Dinah-Maxin Schüpferling (2002), Maja Lehner (2003), Leila Jafoui (2004) und Nikita Bergmann (2005) gleich vier Nachwuchsschwimmerinnen für die offenen bayerischen Kurzbahnmeisterschaften in Bayreuth am dritten Novemberwochenende qualifizierten. Das Trainerteam um Chefcoach Tushar Sikdar war mit dem Saisonauftakt überaus zufrieden. pkl