Grauen Skoda angefahren

Am Sonntagmittag wurde ein grauer Skoda, welcher an der Ortsverbindungsstraße zwischen Vierzehnheiligen und Oberlangheim abgestellt war, an der rechten Seite angefahren. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Staffelstein unter der Rufnummer 09573/2223-0. pol