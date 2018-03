"Gras" im Ausschnitt versteckt

Weil er im Verdacht stand, Rauschgift an Minderjährige weitergegeben zu haben, musste sich ein 41-jähriger Hartz-IV-Empfänger aus Oberfranken am Mittwoch bereits zum zweiten Mal vor einem Schöffengericht am Amtsgericht Haßfurt verantworten. Außerdem fanden Polizeibeamte 3,1 Gramm Marihuana, 1,9 Gramm Haschisch und einen Schlagring in der Wohnung des Mannes, dem vor Gericht eine Freiheitsstrafe von einem Jahr drohte.



Joint mit zwei Mädchen geraucht

Während des Zeiler Weinfestes im Jahr 2015 rauchte der Angeklagte mit zwei damals minderjährigen Mädchen auf einem Spielplatz einen Joint. Passanten wurden durch den Geruch auf den Rauschgiftkonsum aufmerksam und verständigten anwesende Polizeibeamte.

Bei der Durchsuchung war der Angeklagte nach Angaben des ermittelnden Beamten aggressiv und unkooperativ. Er kramte in seiner Hosentasche. Wenig später lag ein Tütchen mit Cannabis auf dem Boden. Der Beamte vermutete zwar stark, dass es aus der Hosentasche des Angeklagten gefallen war - beweisen konnte er es jedoch nicht. Der Angeklagte ließ durch seinen Anwalt verlauten, dass eine weitere junge Dame das Rauschgift mitgebracht habe. Wer den Joint gedreht habe, wisse er nicht mehr.

Das Rauschgift, das bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung gefunden wurde, sei gestreckt, zwei Jahre alt und unbrauchbar. Dass er einen Schlagring besitzt, habe er gar nicht gewusst.



Um Kopf und Kragen geredet

Die heute 20 Jahre alte junge Dame, die das Rauschgift mitgebracht haben soll, war bei der ersten Verhandlung im vergangenen Jahr im Zeugenstand ungewohnt offenherzig und redete sich um Kopf und Kragen. Sie gab zu, das "Gras" mitgebracht zu haben. Sie habe es in ihrem Ausschnitt versteckt. "Wir haben Alkohol getrunken und dann auf dem Spielplatz gekifft. Was Jugendliche halt so machen", sagte sie und belastete sich mit ihrer Aussage selbst.

Da der Angeklagte zum Tatzeitpunkt nur einen Eintrag wegen eines Verkehrsdelikts in seinem Sündenregister stehen hatte, stellte das Schöffengericht das Verfahren vor einem Jahr ein. Als Auflage sollte der 41-Jährige 50 gemeinnützige Arbeitsstunden ableisten. Doch das tat er nicht, weshalb er nun erneut auf der Anklagebank Platz nehmen musste.



"In einem Teufelskreis"

Vor Gericht sagte der Arbeitslose, dass er psychisch und körperlich nicht in der Lage gewesen sei, die Arbeitsstunden zu leisten. Er habe sich bei einem Unfall den Arm gebrochen und drei Monate im Bett gelegen. Da er seine Wohnung verlor, sei er zu seiner Mutter gezogen. Die habe einen Schlaganfall erlitten und sei seitdem gelähmt. "Ich befinde mich in einem Teufelskreis", klagte er und bat darum, nicht verurteilt zu werden, um seinen Führerschein wieder machen zu können, ohne den er keine Arbeit finden würde.

Auf diese Bitte reagierte die Vorsitzende leicht säuerlich. Der Angeklagte habe seine Chance nicht genutzt. Anschreiben des Gerichts seien mehrfach unbeantwortet geblieben, redete sie ihm ins Gewissen. Da sich der Vorwurf der Weitergabe von Drogen an Minderjährige nicht beweisen ließ, forderte die Staatsanwältin für den unerlaubten Drogen- und Waffenbesitz eine Geldstrafe von 900 Euro. Eine vom Verteidiger zuvor geforderte erneute Einstellung des Verfahrens hatte sie abgelehnt.

Der Anwalt warf ein, dass sein Mandant einen Schicksalsschlag nach dem anderen habe erleben müssen. Er habe mit seiner "Vogel-Strauß-Politik" den Kopf in den Sand gesteckt. Eine Geldstrafe von maximal 400 Euro sei ausreichend.

Dies sah das Schöffengericht ebenso und folgte dem Antrag des Verteidigers. Arbeitsstunden muss der Verurteilte nun nicht mehr leisten. Dafür kommen neben der Geldstrafe weitere Kosten für Anwalt und das Verfahren hinzu. Das Urteil ist rechtskräftig.