Granitsäulen zerstört

Eine wahre Randalefahrt hat ein Autofahrer am Dienstagnachmittag hingelegt: Gegen 17.45 Uhr fuhr ein brauner VW von Euerdorf nach Bad Kissingen. Im Bereich der Linkskurve an der Bismarckstraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab.

Er überfuhr ein Verkehrszeichen und knickte dieses komplett ab. Anschließend prallte der Wagen gegen mehrere Säulen aus Granit, welche dort auf einer Werbefläche aufgestellt waren. Durch die Wucht des Aufpralls wurden diese ebenfalls zerstört. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt in Richtung Südbrücke fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Bei dem Unfall wurde das vordere Kennzeichen des Wagens von der Stoßstange gerissen und später dort aufgefunden. Im Zuge der Fahndung wurde das Auto des Verursachers in seiner Garage aufgefunden. Der Schaden an dem Fahrzeug dürfte sich auf etwa 3000 Euro belaufen. Der am Unfallort verursachte Schaden beträgt circa 1000 Euro.

Die Polizei sucht noch nach Zeugen des Unfalls. Derzeit lässt sich das Abkommen von der Fahrbahn noch nicht erklären. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Rufnummer 0971/ 714 90 entgegen. pol