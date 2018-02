Graffiti verschandelt Drogeriemarkt

Bereits in der Zeit von Freitag, 26. Januar, bis zum Mittwoch, 14. Februar, hat ein bislang unbekannter Täter in der Kraftwerkstraße in Forchheim einen Drogeriemarkt mit einem Graffiti beschädigt. Dies teilte die Polizei am Freitag mit. Der Täter brachte ein Motiv mit schwarzer Farbe an der Hausfassade an und verursachte dadurch einen Sachschaden von circa 1000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Forchheim, Telefon 09191/7090-0. Foto: Ronald Heck