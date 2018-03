Graffiti-Schmierereien: Polizei kommt zwei Gangs auf die Schliche

Nach eineinhalb Jahren ist die Polizei Bad Neustadt zwei "Gangs" auf die Schliche gekommen, die zwischen Mai 2016 und März 2017 in Münnerstadt, Bad N eustadt und Burglauer öffentliche und private Objekte mit Graffiti beschmiert haben. Dabei verwendeten sie sogenannte Tags, das sind Signaturkürzel, die das Pseudonym eines Sprayers darstellen. Davon betroffen waren unter anderem in Bad Neustadt die Stadtmauer rings um die Innenstadt, die Altstadt-Parkgarage, der Fun-Park (Skaterpark) sowie diverse Brücken, Stromverteilerkästen, private Hauswände und Bahnhöfe. Insgesamt entstand ein Schaden von knapp 20 000 Euro, heißt es von der Polizei.

Zwei von der Staatsanwaltschaft Schweinfurt beantragte und richterlich genehmigte Wohnungsdurchsuchungen bei einem damals 14-Jährigen und eine weitere bei einem zu dieser Zeit 15-jährigen Buben brachten die Beweise. Bei beiden stellten die Beamten Spraydosen, Eddingstifte, Graffiti-Skizzen und Blackbooks sicher.



Betäubungsmittel gefunden

Bei beiden Jugendlichen wurden außerdem Betäubungsmittel gefunden. Es stellte sich bei weiteren Ermittlungen heraus, dass einer der beiden jungen Männer einen florierenden Rauschgifthandel betrieb.

Bei dutzenden von Vernehmungen kristallisierten sich schließlich zwei unterschiedliche Gruppen von Graffiti-Sprühern heraus, schreibt die Polizei in einer Presseerklärung. Bei der einen Gruppe handelt es sich um vier Buben im Alter von 14 bis 15 Jahren, die andere Gruppe besteht aus fünf Teenies, ebenfalls zur Tatzeit zwischen 13 und 14 Jahre alt, alles Buben. Die beiden "Gangs" hätten voneinander gewusst und hätten manchmal auch in Konkurrenz nebeneinander ihre "Kunstwerke" auf die verschiedenen Objekte gesprüht.



Mehr als 60 Fälle

Insgesamt sind jetzt mehr als 60 Fälle wegen Sachbeschädigung durch Graffiti und auch einige wegen Betäubungsmittelverstoßes von der Polizei zu bearbeiten. Außerdem kommen auf die Beschuldigten auch noch zivilrechtliche Forderungen zu.

Weiterhin gab es an den Bahnhöfen in Bad Neustadt, Burglauer und Münnerstadt insgesamt 19 Fälle von Schmierereien, die die Bundespolizei Würzburg bearbeitet hat. Da diese aber keinen Täter ermitteln konnte, wurden die Vorgänge gegen Unbekannt zunächst an die Staatsanwaltschaft Schweinfurt übergeben. Auch diese Fälle konnten nun durch die Polizei Bad Neustadt aufgeklärt und den beiden Sprayer-Gangs zugeordnet werden.

Die erwischten Kinder und Jugendlichen hätten sich zum Teil sehr reumütig und einsichtig gezeigt, so die Polizeiinspektion Bad Neustadt. Ein 14-Jähriger habe seine Schmierereien so sehr bereut, dass er sie bereits mit seinem Vater in Eigenregie beseitigt habe. Andere bestritten jedoch trotz der Beweise, beteiligt gewesen zu sein.



Strafunmündig

Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen konnten auch Fälle aus dem Jahr 2015 geklärt werden. Hierfür waren zwei 15-jährige Jugendliche aus dem Landkreis Bad Neustadt verantwortlich, so die Polizei.

Auch die Graffitis, die 2016 und 2017 in der Bad Neustädter Hoffmannsanlage (Grünfläche unterhalb der Stadtmauer, gegenüber Triamare) angebracht wurden, konnten drei Tätern, zwei strafunmündigen Mädchen und einem 15-jährigen Buben, zugeordnet werden. pol