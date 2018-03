Grafenrheinfeld "nicht akzeptables Risiko"

Von "Stilllegung" hatte der ÖDP-Kreisverband in seiner Einladung zu einen Infoabend, den die ÖDP mit dem Bund Naturschutz (BN) veranstaltete, gesprochen. Doch der Hauptreferent des Abends, Herbert Barthel, Leiter des Referats für Energie und Klimaschutz beim BN Bayern, ersetzte diesen Begriff mit "Abschalten des Leistungsbetriebs". Denn so viel wurde klar: Das Atomkraftwerk (AKW) Grafenrheinfeld bleibt auch nach der Abschaltung Ende 2015, nach 33 Jahren Laufzeit, ein Atomstandort.

ÖDP-Kreisvorsitzender Stefan Zettelmeier hatte bei seiner Begrüßungsrede dargestellt, dass in Grafenrheinfeld ein heikles Erbe zu verwalten sei, das nervös machen sollte. Atomkraft sei nicht sauber, auch nicht nach dem Abschalten des Reaktors.

Edo Günther, Sprecher des Arbeitskreises Atomenergie und Strahlenschutz beim BN, resümierte: "Einen Atomausstieg haben wir definitiv nicht!" Denn ein Teil der Atomkraftwerke sei abgeschaltet, sieben seien aber noch am Laufen, dazu Anreicherungsanlagen, Brennstäbeherstellung, Atomforschungsanlagen und dazu natürlich noch die ganzen Hinterlassenschaften. Mit dem Abschalten sei noch lange nicht alles in Ordnung, denn etwa 99 Prozent des atomaren Mülls bleibe in den Kraftwerken über mehrere Generationen. Auch wenn die Kühltürme weg seien, bleibe in dem Zwischenlager noch eine immense Menge Atommaterial.

Herbert Barthel legte in Begründungen dar, weshalb der Bund gegen einen Rückbau Klage eingereicht habe. Zu deutlich werde, dass die Betreiber den Behörden und dem Ministerium sagen, wie alles abzulaufen hat. Dort habe man versäumt, Überlegungen anzustellen, wie sich die Stilllegung vollziehen soll. Der Gesundheitsschutz müsse, sagte Barthel, erste Priorität haben, das Verfahren müsse transparent und öffentlich sein.

Am Reaktorsystem dürfe nichts zurückgebaut werden, solange es für die Behebung eventueller Störungen bei der Zwischenlagerung benötigt wird. Grundlegend muss nach Barthels Worten überprüft werden, ob sich Alternativen wie etwa sicherer Einschluss statt Abriss ergeben könnten.



Für Neuprüfung der Sicherheit

Ferner fordere, wie Barthel sagte, der BN eine Neuprüfung der Sicherheit des Zwischenlagers Grafenrheinfeld. Das Lager stelle angesichts der immensen Menge von radioaktivem Material darin "ein nicht akzeptables Risiko" dar. Der Bund sei sich nach den Anschlägen in New York sicher gewesen, dass das Endlager Grafenrheinfeld nicht genehmigt werde. Ein Erörterungstermin habe aber ergeben, dass das Lager sicher sei, weil ja die Castoren sicher seien.

Man müsse davon ausgehen, dass bis zum Finden eines Endlagers leicht noch 100 Jahre vergehen können, auch wenn die Genehmigung für die Zwischenlagerung lediglich bis 2046 vorliege. Barthel erläuterte, 2015 habe das Oberverwaltungsgericht in Leipzig die Aufhebung des Zwischenlagers Brunsbüttel bestätigt, weil es nicht sicher sei gegen Terrorangriffe und Flugzeugabstürze großer Maschinen. Die Staatsregierung Bayern aber befinde bei vergleichbaren Voraussetzungen für Grafenrheinfeld alles für in Ordnung.

Edo Günther legte noch einmal dar, dass die Betreiber einen schnellstmöglichen Abriss erreichen wollten. Die Verantwortlichkeit für den Atommüll und alle Folgekosten habe man ab 2019 bzw. 2020 an die Allgemeinheit abgegeben.

Rechtswege einzuschlagen, sei für den Bund sehr schwierig, denn man stehe einem riesigen finanzstarken Apparat gegenüber. Die Politik müsse agieren.

Pessimistisch zeigte sich Günther auch hinsichtlich eines nationalen Begleitgremiums, einer kritischen Organisation, deren Unabhängigkeit aber künftig nicht mehr sichergestellt sein könnte. Im Fall Brunsbüttel habe man, weil keine Genehmigung für ein Zwischenlager bestand, eine Umbenennung in "Bereitstellung" vorgenommen.

Weltweit gibt es laut Edo Günther kein einziges Land, das ein Endlager nachweisen kann. Es gebe kein Konzept für den Umgang mit Atommüll. Für Grafenrheinfeld sei geplant, dass die Anlage bis 2035 zurückgebaut wird. Doch 55 Castoren würden wohl auf unbestimmte Zeit dort bleiben. KA