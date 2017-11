Grafengehaig feiert nächstes Jahr sein 700-jähriges Bestehen

Der Markt Grafengehaig feiert im kommenden Jahr seine erstmalige urkundliche Erwähnung im Jahr 1318 und hat dazu ein umfangreiches Jubiläumsprogramm aufgelegt. Bürgermeister Werner Burger und Volker Kirschenlohr stellten dies bei der Aufstellung des Veranstaltungskalenders 2018 am Dienstagabend im Gasthof Zeitler in Seifersreuth den Vereinsvertretern vor und baten sie um tatkräftige Mitarbeit.Den Anfang des Jubeljahres macht am Samstag, 13. Januar, ein Festakt um 19 Uhr in der Frankenwaldhalle. In dessen Vordergrund steht neben der Geschichte der Marktgemeinde die Erteilung der Ehrenbürgerschaft an Karl Horn. Die musikalische Umrahmung obliegt dem Männergesangverein Grafengehaig und den Langenbacher Volksmusikanten. Zudem wird Adrian Roßner die Gäste mit humoristischen Mundartbeiträgen unterhalten. Am Samstag, 10. Februar, wird die Jubiläumsreihe mit einem Vortragsabend in der Gaststätte der Frankenwaldhalle fortgesetzt. Am Sonntag, 22. April, steht um 17 Uhr ein Kirchenkonzert mit dem historischen Bläserensemble "Concerto Bassano" an. Am Sonntag, 24. Juni, setzt der "Tag der offenen Gartentür" des Landkreises Kulmbach und des Kreisverbandes für Gartenbau- und Landespflege Kulmbach mit Gärten in den Ortsteilen Grafengehaig, Weidmes, Bromenhof, Walberngrün, Weißenstein und Eeg den Veranstaltungsreigen fort.Für Samstag, 21. Juli, ist ein Open-Air-Konzert mit der Haberjazzband auf dem Marktplatz vor dem "Wirtshäusla" (bei schlechtem Wetter in der Heilig-Geist-Kirche) vorgesehen. Tags drauf, am Sonntag, 22. Juli, findet der Dekanatsgottesdienst mit der Regionalbischöfin Dorothea Greiner, dem Posaunenchor, Kirchenchor und MGV Concordia auf dem Festplatz bei der Frankenwaldhalle statt. Am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Oktober, ist "Apfeltag" (Obstausstellung) - wieder zusammen mit dem Kreisverband für Gartenbau Kulmbach in der Frankenwaldhalle. Ein Konzert mit dem Musikverein Marktleugast in der Heilig-Geist-Kirche rundet das 700-jährige Jubiläumsjahr im November oder Dezember ab.Die zahlreichen Vereine des Marktes Grafengehaig beteiligen sich außerdem mit ihren Veranstaltungen am attraktiven Jahresprogramm der Marktgemeinde. Wer von den Vereinen, Verbänden und Organisationen noch Nachmeldungen für 2018 hat, der muss diese bis Freitagmittag bei Stefanie Rau (Telefonnummer 09255/94713 oder Mail poststelle@marktleugast.de in der Verwaltungsgemeinschaft Marktleugast angeben.