Gottwald hat Ministerium eingeschaltet

Rainer Gottwald lässt nicht locker: Der Mann aus Landsberg am Lech will die Fusion der beiden Sparkassen Ostunterfranken und Schweinfurt verhindern, dazu fährt er zunehmend stärkere Geschütze auf. Jetzt wendet er sich mit einer Beschwerde an das bayerische Innenministerium, nachdem er bei der Regierung von Unterfranken in Würzburg mit seinem Anliegen abgeprallt war.

Gottwald hatte dort argumentiert, dass die Abstimmung im Kreistag rechtswidrig sei, weil auch Mitglieder des Verwaltungsrates der Sparkasse Ostunterfranken teilgenommen hätten. Bei ihnen sah er aufgrund der Bezüge, die sie von der Sparkasse für ihre Tätigkeit erhalten, eine Befangenheit gegeben.



Kritik an Landrat und Sparkasse

Insbesondere auf die Rolle des Landrates Wilhelm Schneider schießt er sich ein: "Auf jeden Fall hätte der Landrat und Vorsitzender des Verwaltungsrats der Sparkasse Ostunterfranken nicht an Beratung und Abstimmung teilnehmen dürfen. Schon allein deswegen nicht, da er ja mit dem Verwaltungsrat im Frühsommer dem Sparkassenvorstand den Auftrag erteilt hatte, eine Fusion mit der Sparkasse Schweinfurt anzubahnen", beschreibt er es. Weiterhin habe der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Ostunterfranken, Peter Schleich, die Kreisräte mit dem Argument unter Druck gesetzt, "dass ohne eine Fusion weitere Geschäftsstellen geschlossen werden müssten". Durch das massive Eingreifen von Landrat und Sparkasse sei der Beschluss entsprechend ausgefallen. "Dies ist ein Indiz für die Einschüchterung." In einem Rechtsstaat dürften massive Drohungen zur Herbeiführung eines Beschlusses nicht hingenommen werden, erklärt Gottwald. "Der Beschluss ist daher aufzuheben." Die Aufhebung gelte auch für die Stadt Königsberg, da hier analog zum Kreistag vorgegangen wurde. al