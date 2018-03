Die Verantwortlichen der Pfarrgemeinde Zell (Gemeinde Knetzgau) teilen mit, dass ab sofort alle Gottesdienste wieder in der Pfarrkirche und nicht mehr im Pfarrheim stattfinden werden. Bereits am heutigen Samstagabend feiern die Gläubigen die Vorabendmesse zum Palmsonntag in der Pfarrkirche. Diese beginnt um 18.30 Uhr mit der Palmweihe am Marterl (Richtung Oberschleichach am Eingang zum Böhlgrund). red