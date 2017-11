Gottesdienst in Sonneberg

Der ursprünglich an der "Gebrannten Brücke" vorgesehene Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde Neustadt wird aus wettertechnischen Gründen in den Sonneberger Stadtteil Wolkenrasen verlegt. Er findet am Sonntag, 12. November, um 10 Uhr im Sonneberger Gemeindezentrum "Wolke 14" in der Friesenstraße 14 statt. Anlass ist die Grenzöffnung vor 28 Jahren. red