Gottesdienst in Modlos

Die evangelische Gemeinde Weißenbach lädt zu einem Gottesdienst mit Abendmahl am Gründonnerstag, 29. März, ein. Der Gottesdienst findet um 20 Uhr in der katholischen Kirche in Modlos statt. Predigt und Liturgie gestaltet Pfarrer Thomas Braun, die musikalische Gestaltung übernehmen Verena und Christian Schiffler. sek