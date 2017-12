Gottesdienst für die Heilige

Einen besonderen Gottesdienst erlebten die Kirchenbesucher der Pfarrei Zeyern. Der Musikverein Zeyern 1853 machte diesen Festgottesdienst zu Ehren seiner Schutzheiligen Cäcilia zu einem musikalischen Genuss.

Die Musiker versammelten sich im Chorraum der Pfarrkirche und spielten wunderbare Musikstücke, ein schönes Cornetsolo von Tobias Partheymüller und das Gesangssolo " Wo ich auch stehe" von Kristina Schnappauf rundeten den feierlichen Gottesdienst ab.

In seiner Predigt ging Kaplan Dominik Urban kurz auf das Leben der heiligen Cäcilia ein. Sie lebte um 200 nach Chr. und ist die Schutzpatronin der Musiker und der Kirchenmusik. Der Kaplan lobte das Engagement der Musiker, die alle Kirchenfeste mit ihrer Musik feierlich umrahmen. Besonders ging er auf die jährliche Fronleichnamsprozession und den Flurumgang ein, bei der die Musikkapelle selbst geschriebene und sehr alte Fronleichnamsmärsche spielen. Der Musikverein Zeyern sei ein lebendiges Glied in einer lebendigen Pfarrgemeinde, so Kaplan Urban.

Mit einem Zitat des heiligen Augustinus (" Wer gut singt, betet doppelt") bedankte er sich beim Musikverein Zeyern. red