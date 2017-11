Christen im Beruf, das Chapter Rhön-Kreuzberg bietet am Samstag, 18. November, im "Haus der Schwarzen Berge" in Oberbach, einen Vortrag von Renate Birner aus Amberg an. Das Thema lautet "Gott wohnt nicht nur im Himmel ..., einem Zeugnis, wie Gott im realen Leben erfahren wurde". Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. sek