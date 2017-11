Gospels in St. Hedwig

Sie kommen aus Kronach und waren schon zu Gast in Nürnberg und München, Hamburg, Berlin, Salzburg und Innsbruck, im Rundfunk und im Fernsehen. Am Samstag, 25. November, kommen sie nach Kulmbach und konzertieren in der Pfarrkirche St. Hedwig: die Sängerinnen und Sänger des Kronacher Gospelchores. Seit mittlerweile über 23 Jahren hat sich das Ensemble der Gospelmusik verschrieben.

Im Programm für Kulmbach sind ältere und neuere Gospels und Spirituals sowie einige Titel aus dem Bereich Popmusik vorgesehen. Außerdem stellt der Chor seine neueste CD "Live" vor, die zum 20. Geburtstag 2014 erschienen ist und im Rahmen des Konzerts zum Verkauf angeboten wird.

Die Sängerinnen und Sänger um Chorleiterin Christiane Stömer-Rauh versprechen ein buntes Programm, bei dem sicher jeder auf seine Kosten kommen wird. Das Konzert beginnt um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Hedwig in Kulmbach und dauert etwa 90 Minuten. Der Eintritt ist frei. red