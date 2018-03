Moderner Gospel, angereichert mit Highlights des traditionellen Spirituals, dafür steht "Living Water". Damit will die Formation aus Chor und Band die Zuhörer begeistern. Zu dieser besonderen Gospelnight zum Palmsonntag lädt die Evangelische Kirchengemeinde Kasendorf am Sonntag, 25. März, um 18.30 Uhr in die Kilianskirche ein. Mal ruhig und besinnlich, mal gewaltig und dynamisch - die überwiegend modernen Gospel lassen in Kirchen und Sälen eine besondere Stimmung entstehen. Die beliebten Gospel-Klassiker wie "Oh happy day" oder "Amen", die zum Mitsingen einladen, vermitteln sicher eine besondere Form des "Hosianna dem Sohne Davids". Neben der Stimmgewalt der knapp 45 aktiven Sänger beeindrucken auch die wechselnden Solisten der einzelnen Lieder, nicht zu vergessen die Band, deren hörbare Spielfreude nicht wegzudenken ist. Der Eintritt ist frei. Spenden werden erbeten. red