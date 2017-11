Gospel im Advent

Vorverkauf läuft bereits



red



Eine etwas andere Einstimmung auf das Weihnachtsfest kann man bei einem Konzert des Hofer Gospelchors "Joy in belief" (Freude im Glauben) erleben. Es findet statt am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, um 17 Uhr in der Neudrossenfelder Dreifaltigkeitskirche.Dieser besondere Chor versteht es, sein Publikum auch vor Weihnachten mitzureißen und zum Mitsingen und -klatschen zu bewegen, aber auch leisere Töne anzustimmen und die Zuhörer zu berühren. Diese einfallsreiche Mischung - auch mit wechselnden Themen und jeweils dazu passender Bekleidung - ist wahrscheinlich der Grund, dass die Weihnachtskonzerte von "Joy in Belief" besonders beliebt sind.Der Chor verspricht, dass das Konzert in Neudrossenfeld wieder mit Überraschungen gespickt sein wird. "Joy in belief" wird einen Teil des Erlöses (zwei Euro pro Erwachsenenkarte) dem Hospizverein spenden; eine Herzensangelegenheit, wie Marina Seidel betont.Der Kartenvorverkauf läuft bereits über die Theaterkasse Bayreuth, Opernstraße 2, sowie über das Pfarramt Neudrossenfeld, Kulmbacher Straße 4, Telefon 09203/212, E-Mail: pfarramt.neudrossenfeld@elkb.de.Eine Karte für Erwachsene kostet im Vorverkauf zwölf Euro (Kinder ein Euro) und an der Abendkasse 14 Euro (zwei Euro). Auf Wunsch des Publikums und aufgrund der Erfahrungen aus dem Vorjahr ist der Kartenverkauf erneut mit der gleichzeitigen Reservierung einer festen Reihe in einem Block verknüpft. Das lange Anstehen vor der Einlasszeit gehört damit der Vergangenheit an.Mehr Infos unter www.joyinbelief.de