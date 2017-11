Goolkids freut sich über Integrationspreis

Aus Ankommen soll Bleiben werden, wer nur dabei ist, soll mitmachen können. Der Förderkreis Goolkids hat es sich zur Aufgabe gemacht, sozial schwächeren Kindern und Jugendlichen mit integrativen Sportangeboten Zugang zu Sport und zu Sportvereinen zu ermöglichen. Ganz egal, ob die jungen Leute aus Bamberg oder Eritrea stammen. Für dieses Engagement hat die Initiative aus der Domstadt nun den oberfränkischen Integrationspreis verliehen bekommen, wie die Regierung von Oberfranken mitteilt.

Regierungspräsidentin Hiedrun Piwernetz und Integrationsstaatssekretär Johannes Hintersberger haben Initiativen ausgezeichnet, die sich dafür einsetzen, dass Zuwanderer in der Region Fuß fassen und mit der einheimischen Kultur vertraut gemacht werden. Ziel ist es, die Integration dauerhaft bleibeberechtigter Personen zu fördern. Das Preisgeld in Höhe von insgesamt 5000 Euro wird vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration für die Anerkennung von bürgerschaftlichem Engagement im Bereich Integration zur Verfügung gestellt.

"Der Förderkreis goolkids dient als Bindeglied zwischen Sportvereinen und sportinteressierten Asylsuchenden sowie allen anderen sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen", sagte die Regierungspräsidentin bei der Preisverleihung in Bayreuth. Seit über zwei Jahren können die jungen Leute dank goolkids untereinander Beziehungen knüpfen, gemeinsam Erfolge feiern, aber auch Misserfolge verarbeiten. "Vorurteile und Berühungsängste verschwinden ganz von selbst, wenn Teamplay gefragt ist", lobte Piwernetz. red