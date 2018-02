Für den Präsidenten des Lions Club Coburg Veste, Michael Wunderlich, war es die erste Amtshandlung seines Clubjahres: Zum zwölften Mal wurde ein Benefizgolfturnier veranstaltet. Insgesamt 4500 Euro konnten diesmal eingespielt werden. Ein großer Teil davon fließt dem internationalen Lions-Projekt "Klasse 2000" zu, an dem beispielsweise auch die Heimatringschule teilnimmt.



Projekt fördert Grundschüler

Frühzeitig und kontinuierlich von Klasse 1 bis 4 lernen die Kinder mit "Klasse 2000" das Einmaleins des gesunden Lebens. Lehrkräfte und speziell geschulte Gesundheitsförderer gestalten rund 15 "Klasse 2000"-Stunden pro Schuljahr zu den wichtigsten Gesundheits- und Lebenskompetenzen. "So entwickeln Kinder Kenntnisse, Haltungen und Fertigkeiten, mit denen sie ihren Alltag so bewältigen können, dass sie sich wohlfühlen und gesund bleiben", erklärt Michael Wunderlich.

In der Nettoklasse 3 belegten die Teams Heide und Dieter Jäger und Hannelore und Manfred Dehler punktgleich den ersten Platz. In der Nettoklasse 2 gewannen Susanne Opas und Fabian Lünz. Die Nettoklasse 1 gewannen Heiko Schubert und Uwe Koropecki. Der Gesamtsieg ging an das Team Florian und Frank Wachter. ct