Golf wird gleich zweimal zerkratzt

In der Zeit zwischen dem 5. und dem 15. März wurde ein in der Kreuzbergstraße geparkter VW Golf gleich zwei Mal zerkratzt. Ein bislang unbekannter Täter hatte den Pkw mit einem spitzen Gegenstand auf der Beifahrerseite beschädigt und einen Schaden in Höhe von rund 300 Euro verursacht. Wer kann zu der Straftat Angaben machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kronach unter der Telefonnumer 09261/5030 entgegen.