Bereits am vergangenen Sonntag zwischen 10.30 und 16 Uhr wurde in der Jahnstraße in Baiersdorf ein silberner Golf Kombi von einem vermutlich blauen Fahrzeug angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 09131/760-514 bei der Polizei Erlangen-Land zu melden.