Golf auf Touran aufgeschoben

Mindestens 5000 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Samstagnachmittag auf der B303 Höhe Grub am Forst. Eine 54-jährige Frau befuhr mit ihrem VW Touran die Bundesstraße von Coburg in Richtung Ebersdorf. Weil sie das Rotlicht an der dortigen Lichtzeichenanlage zu spät erkannte, bremste sie ihr Fahrzeug abrupt ab. Die Fahrerin des dahinter fahrenden VW Golf schaffte es noch rechtzeitig anzuhalten, jedoch das dritte Fahrzeug aus der Kolonne konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das Heck des Golfs auf. Dadurch wurde der Golf noch auf den Touran geschoben. vpi