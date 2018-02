Goldmedaillen für die Kinder

"Heute gibt es für euch nur Gold", sagte Helmut Schleicher (FWG Steppach) bei der Ehrung. Die "Goldmedaillen" hängte der Zweite Bürgermeister der Gemeinde Pommersfelden dem hoffnungsvollen Sportlernachwuchs zusammen mit Gemeinderätin Angela Nusser (Bürgerblock Pommersfelden) um den Hals. Unter dem Slogan "Ich bin dabei ..." hatte Bürgermeister Hans Beck (WB Sambach) die jungen Sportler der Gemeinde zu einem Eh-rungsabend ins Rathaus eingeladen.

"Von wegen null Bock", lobte Beck die Kinder. Sport mache stark, selbstbewusst und bereite auf das Leben vor. Siege zu erringen sei der Lohn der attraktiven Jugendarbeit in den Vereinen. Die jungen Sportler würden mit ihren sportlichen Erfolgen den Ruf der Gemeinde nach draußen tragen. In Pommersfelden, einer Hochburg des Kickboxens, waren auch 2017 wieder die Kampfsportler des FC Pommersfelden erfolgreich. Tamina Gulden, Julian Ottmüller, Luis Dressel, Yasmin Wolf und Jana Fleischmann hatten Podiumsplätze im Bayernpokal, der bayerischen und der deutschen Meisterschaft erreicht. Die Geschwister Sebastian und Konstantin Sauer waren beim Weltkulturerbelauf in Bamberg und beim Fuchs-Schülerlauf erfolgreich.

Natürlich gab es auch Fußballer zu ehren. Die E1- und die E2-Mannschaften der Spielgemeinschaft Sambach, Pommersfelden, Steppach und Herrnsdorf wurden Meister.

Beck zeichnete die Spieler Nicolas Roppelt, Tim Lehmann, Leon Höhn, Jannes König, Tim Sterzer, Patrick Kaiser, Veit Wiesneth, Luis Dressel, Sebastian Seitz, Max Zeiler, Raphael Hofmann, Luis Orsini und David Holler aus. Meister der Herbstrunde wurden die E2-Schüler mit Maximilian Tietz, Philipp Burkard, Christoph Burkard, Domenico Crivello, Rafael Statt, Constantin Kuhn, David Bretterreich, Maximilian Weissgerber, Lennart Lechner, Noah Willert, Konstantin Sauer, Benno Lauerhaas und Hannes Zeiler. Evi Seeger