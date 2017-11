Goldmedaille für Schwender

Julian Schwender war auch auf der internationalen Tribüne der Waldarbeitsmeisterschaften in Norwegen erfolgreich. Der Junioren-Europameister wurde Dritter in der Gesamtwertung und errang eine Goldmedaille in der Einzelwertung beim Entasten.

Im Vorfeld zur Weltmeisterschaft der Waldarbeiter in Lillehammer im Sommer 2018 nahm Julian Schwender an der norwegischen Meisterschaft "Norgesmesterskapet 2017" teil. Eingeladen hatte ihn Ole Harald Kveseth - Mitglied des norwegischen Nationalteams und Junioren-Weltmeister von 2008 und 2010. Den zweiwöchigen Aufenthalt nutzen er und zwei deutsche Kollegen zur Elchjagd, ausgiebigen Erkundung der Landschaft, trainierten unter Wettkampfbedingungen und nahmen an der norwegischen Meisterschaft teil.



48 Teilnehmer am Start

Insgesamt waren 48 Starter aus Norwegen, Schweden, Niederlande und Deutschland dabei. Mit der Fällung war Julian Schwender nicht so zufrieden, dagegen waren Kettenwechsel, Kombinationsschnitt und Präzisionsschnitt weitaus besser gelungen. In der Entastung lief alles perfekt für ihn, und er erreichte mit 460 Punkten als Bester die Goldmedaille im gesamten Teilnehmerfeld. Insgesamt landet der bisherige U24-Teilnehmer auf dem dritten Platz in der Gästeklasse der Profis und bewies mit diesem Ergebnis, dass er auch 2018 in der Profiklasse, in der er erstmals starten wird, mithalten kann. wsch